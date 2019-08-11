Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

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Фото: Pixabay.com
Роскомнадзор
В ведомстве считают, что «ряд структур, имеющих YouTube-каналы» при помощи push-уведомлений распространяют сведения о незаконных мероприятиях, «в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения». Как подчеркнули в Роскомнадзоре, уведомления получают пользователи, которые даже не подписаны на ютьюб-каналы этих структур.
Если Google не примет меры, Роскомнадзор расценит это как «вмешательство в суверенные дела государства» и ответит «адекватной реакцией».
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