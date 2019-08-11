Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:34, 11 августа 2019 173
 0    0

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Фото: Pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций на YouTube.

В ведомстве считают, что «ряд структур, имеющих YouTube-каналы» при помощи push-уведомлений распространяют сведения о незаконных мероприятиях, «в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения». Как подчеркнули в Роскомнадзоре, уведомления получают пользователи, которые даже не подписаны на ютьюб-каналы этих структур.

Если Google не примет меры, Роскомнадзор расценит это как «вмешательство в суверенные дела государства» и ответит «адекватной реакцией».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 2

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 25 950
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
8:55, 7 августа 2019 15 743
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
9:24, 7 августа 2019 15 725
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
11:06, 1 августа 2019 15 676
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
15:36, 3 августа 2019 14 539
В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум