Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:04, 11 августа 2019 398
 0    0

Около Спас-Клепиков столкнулись два внедорожника и легковушка

Около Спас-Клепиков столкнулись два внедорожника и легковушка

В субботу, 10 августа, около Спас-Клепиков столкнулись два внедорожника и легковой автомобиль. Видео с места аварии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

На ролике видно, что машины получили серьезные механические повреждения.

По словам очевидцев, люди отделались легкими травмами.

Подробности уточняются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 25 702
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
8:55, 7 августа 2019 15 738
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
9:24, 7 августа 2019 15 720
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
11:06, 1 августа 2019 15 674
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
15:36, 3 августа 2019 14 536
В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум