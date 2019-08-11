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Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем строителя. Речь губернатора опубликована на
«Строительная отрасль была и остается одной из важнейших для страны и региона. Сегодня она играет существенную роль в социально-экономическом развитии Рязанского края, во многом является первоосновой для эффективной реализации национальных проектов.
В Рязанской области растут объемы жилищного строительства. В муниципалитетах возводятся 65 объектов социальной инфраструктуры, больше половины из которых введут в эксплуатацию в 2019 году. Это новые школы, детские сады и ясли, фельдшерско-акушерские пункты, культурно-досуговые учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы.
В Рязани завершается строительство БСМП, которая позволит создать суперсовременные условия для оказания высокотехнологичной медпомощи людям. В регионе появляются также новые промышленные и сельскохозяйственные объекты, успешно развивается стройиндустрия.
Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму, ответственности, качественной работе рязанских строителей.
Желаю всем строителям региона и ветеранам отрасли, которые успешно передают свой большой опыт молодым специалистам, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений в очень значимом для общества труде!», — написал Любимов.
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