Из-за супертайфуна в Китае погибли 32 человека

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По состоянию на утро 11 августа из-за супертайфуна «Лекима» в Китае погибли 32 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил
Максимальная сила ветра в прибрежных насленных пунктах достигает 52 метров в секунду.
В настоящий момент вакуированы более миллиона местных жителей. В зоне бедствия в провинции Чжэцзян в общей сложности оказались более пяти миллионов человек. Прямой экономический ущерб от тайфуна оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».