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12:06, 11 августа 2019 252
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Из-за супертайфуна в Китае погибли 32 человека

Из-за супертайфуна в Китае погибли 32 человека

По состоянию на утро 11 августа из-за супертайфуна «Лекима» в Китае погибли 32 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил сайт Центрального телевидения Китая.

Максимальная сила ветра в прибрежных насленных пунктах достигает 52 метров в секунду.

В настоящий момент вакуированы более миллиона местных жителей. В зоне бедствия в провинции Чжэцзян в общей сложности оказались более пяти миллионов человек. Прямой экономический ущерб от тайфуна оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.

Фото из социальных сетей


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