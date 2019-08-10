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16:16, 10 августа 2019 345
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В воскресенье в Рязанской области пройдут дожди. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанской области пройдут дожди. Прогноз погоды

В воскресенье, 11 августа, в Рязанской области будет дождливо. Подробный прогноз погоды опубликовал сайт регионального ГУ МЧС.

В регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем от +17 до +22 градусов.


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