В воскресенье в Рязанской области пройдут дожди. Прогноз погоды

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В воскресенье, 11 августа, в Рязанской области будет дождливо. Подробный прогноз погоды опубликовал сайт регионального ГУ МЧС.
В регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем от +17 до +22 градусов.
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