Названы самые здоровые регионы России

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Минздрав назвал регионы России, где меньше всего болеет население. Ими оказались Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, передает
Больше всего больных зарегистрировали в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.
Показатель отражает количество случаев болезни на 100 тысяч населения. При этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
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