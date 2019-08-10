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20:52, 10 августа 2019 91
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На митинг за честные выборы в Москве пришли около шестидесяти тысяч человек

На митинг за честные выборы в Москве пришли около шестидесяти тысяч человек

Митинг за честные выборы в Москве, который прошел в субботу, 10 августа, стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года. Об этом сообщил «Белый Счетчик».

Пикет прошел на проспекте Сахарова. По последним данным, на него пришли 50-60 тысяч человек.

Напомним, на предыдущем согласованном митинге на Сахарова три недели назад присутствовали около 25 тысяч человек.

На акции, несмотря на предостережения мэрии Москвы, выступили Фейс, IC3PEAK и «Кровосток».


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