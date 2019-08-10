На митинг за честные выборы в Москве пришли около шестидесяти тысяч человек

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Митинг за честные выборы в Москве, который прошел в субботу, 10 августа, стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года. Об этом сообщил «Белый Счетчик».
Пикет прошел на проспекте Сахарова. По последним данным, на него пришли 50-60 тысяч человек.
Напомним, на предыдущем согласованном митинге на Сахарова три недели назад присутствовали около 25 тысяч человек.
На акции, несмотря на предостережения мэрии Москвы, выступили Фейс, IC3PEAK и «Кровосток».
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