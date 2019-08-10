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Из-за столкновения двух микроавтобусов на трассе «Тамбов-Воронеж» погибли пять человек. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram.
ДТП произошло в субботу, 10 августа.
«В результате столкновения двух микроавтобусов погибли 5 человек, 8 человек пострадали», — написали авторы публикации.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства аварии.
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