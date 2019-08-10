Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме. Об этом сообщило РИА
Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование смерти заключенного.
«Смерть мистера Эпштейна вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить», — говорится в заявлении генпрокурора.
Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Его обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.
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