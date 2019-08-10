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21:30, 10 августа 2019 222
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на американский телеканал АВС.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование смерти заключенного.

«Смерть мистера Эпштейна вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить», — говорится в заявлении генпрокурора.

Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Его обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.


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