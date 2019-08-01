Жителя Рязанской области оштрафовали за угрозу убийством бывшей жене

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В Рязанском районе рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Мурмино по факту угрозы убийством бывшей супруге и применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил
Согласно предварительному обвинению, в марте 2019 года подсудимый был в своей квартире в пьяном состоянии. Он поссорился с женой. Во время конфликта мужчина взял нож, чтобы напугать женщину и начал угрожать ей убийством.
Потерпевшая испугалась и вызвала полицию. На место прибыл участковый, с которым мужчина «вел себя вызывающе». Он пытался спровоцировать правоохранителя на словесный конфликт, толкнул его руками в грудь.
Полицейский объяснил мужчине, что за это предусмотрена уголовная ответственность.
Несмотря на это, подсудимый ударил участкового в грудь кулаком, а затем по лицу, после чего у сотрудника полиции остался на лице синяк.
Суд решил назначить мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.
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