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12:24, 1 августа 2019 84
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Жителя Рязанской области оштрафовали за угрозу убийством бывшей жене

Жителя Рязанской области оштрафовали за угрозу убийством бывшей жене

В Рязанском районе рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Мурмино по факту угрозы убийством бывшей супруге и применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Согласно предварительному обвинению, в марте 2019 года подсудимый был в своей квартире в пьяном состоянии. Он поссорился с женой. Во время конфликта мужчина взял нож, чтобы напугать женщину и начал угрожать ей убийством.

Потерпевшая испугалась и вызвала полицию. На место прибыл участковый, с которым мужчина «вел себя вызывающе». Он пытался спровоцировать правоохранителя на словесный конфликт, толкнул его руками в грудь.

Полицейский объяснил мужчине, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Несмотря на это, подсудимый ударил участкового в грудь кулаком, а затем по лицу, после чего у сотрудника полиции остался на лице синяк.

Суд решил назначить мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.


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