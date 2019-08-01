За неделю в Рязанской области подорожала капуста и подешевела морковь. Мониторинг цен

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За неделю, с 23 по 29 июля в Рязанской области на 1,8% подорожала капуста. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также повысилась на:
Подорожали за это время:
Цены на говядину, свинину, баранину, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, молоко, рыбу мороженую не изменились.
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