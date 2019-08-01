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9:36, 1 августа 2019 572
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За неделю в Рязанской области подорожала капуста и подешевела морковь. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожала капуста и подешевела морковь. Мониторинг цен

За неделю, с 23 по 29 июля в Рязанской области на 1,8% подорожала капуста. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также повысилась на:

  • масло сливочное — на 1,3%;
  • мясо кур — на 1,2%;
  • крупу гречневую-ядрицу — на 1%;
  • муку пшеничную — на 0,7%;
  • куриное яйцо — на 0,6%;
  • масло подсолнечное — на 0,5%;
  • пшено — на 0,5%;
  • чай — на 0,3%.

Подорожали за это время:

  • картофель — на 7,2%;
  • морковь — на 5,4%;
  • сахар-песок — на 3,8%;
  • репчатый лук — на 2,2%;
  • рис — на 1,4%;
  • яблоки — на 1,1%;
  • вермишель — на 1%.

Цены на говядину, свинину, баранину, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, молоко, рыбу мороженую не изменились.


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