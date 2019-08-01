Владимирский бизнесмен пойдет под суд за присвоение трех миллионов рублей

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Житель Владимира предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 2,8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
46-летний мужчина создал сеть фирм по продаже мебели, брал предоплату с заказчиков, которую впоследствии присваивал себе, не выполнив заказы на поставку товара.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).
Следователи доказали причастность обвиняемого к 28 эпизодам.
1 августа уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.