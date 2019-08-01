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11:31, 1 августа 2019 103
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Владимирский бизнесмен пойдет под суд за присвоение трех миллионов рублей

Владимирский бизнесмен пойдет под суд за присвоение трех миллионов рублей

Житель Владимира предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 2,8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

46-летний мужчина создал сеть фирм по продаже мебели, брал предоплату с заказчиков, которую впоследствии присваивал себе, не выполнив заказы на поставку товара.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

Следователи доказали причастность обвиняемого к 28 эпизодам.

1 августа уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.


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