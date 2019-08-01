В Туле после ДТП с лосем госпитализировали подростка

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В среду, 31 июля, на подъезде к Туле на трассе М2, мужчина сбил лося. Об этом сообщил интернет-портал «
По предварительным данным, пострадал 17-летний пассажир автомобиля Vortex Estina.
О тяжести его травм не сообщается.
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