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14:44, 1 августа 2019 62
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В Тамбовской области обнаружили трупы двух мужчин

В Тамбовской области обнаружили трупы двух мужчин

В среду, 31 июля, в Тамбовской области обнаружили трупы двух мужчин. Об этом сообщил интернет-портал «Онлайн-Тамбов».

В селе Пичаево обнаружили тело 59-летнего мужчины. Труп нашли в бане. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В селе Левино, недалеко от жилого дома, обнаружили труп 23-летнего молодого человека. Он числился пропавшим без вести около года.

«Рано озвучивать предварительные причины. Труп молодого человека скелетированный. Предварительно, все время, пока молодой человек числился пропавшим без вести, он был мертв», — прокомментировали в региональном следкоме.


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