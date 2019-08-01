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В Рыбновском районе на неделю отключат газ. О проведении ремонтных работ сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 9:00 6 августа до 20:00 11 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:
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