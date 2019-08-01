Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:58, 1 августа 2019 183
 0    0

В Рыбновском районе на неделю отключат газ

В Рыбновском районе на неделю отключат газ

В Рыбновском районе на неделю отключат газ. О проведении ремонтных работ сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 9:00 6 августа до 20:00 11 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • Рыбное;
  • Алешня;
  • Баграмово;
  • Бражкино;
  • Валищево;
  • Войнюково;
  • Волынь;
  • Выселки;
  • Высокое;
  • Глебково;
  • Глебово-Городище;
  • Городище;
  • Горяйново;
  • Дивово;
  • Житово;
  • з-д Ветзоотехника;
  • Зеленино;
  • Зеленинские дворики;
  • Зубово;
  • Истобники;
  • Ильинское;
  • Козловка;
  • Ларино;
  • Летово;
  • Лужки;
  • Мантурово;
  • Марково;
  • Нагорное;
  • Новое Батурино;
  • Ногино;
  • Пальные;
  • Перекаль;
  • Раменки;
  • Романцево;
  • Свистово;
  • Сидоровка;
  • Срезнево;
  • Старое Батурино;
  • Старое Веселево;
  • Старолетово;
  • Фурсово;
  • Ходынино;
  • Чемрово;
  • Чурилково;
  • Шишкино.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 318
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 653
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 191
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:14, 25 июля 2019 11 579
В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов 3
19:22, 22 июля 2019 11 355
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум