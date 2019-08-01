В Ряжске водитель «Жигулей» украл встретившийся по пути скутер

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В Ряжске водитель «Жигулей» украл скутер. Инцидент произошел 29 июля, пишет издательство «
В полицию обратился 33-летний мужчина. Он объяснил, что оставил транспортное средство около дома друзей, в когда собрался уходить, заметил пропажу.
На следующий день оперативники выяснили, что 27-летний местный житель предлагает знакомым купить скутер. Продавца разыскали и задержали. Оказалось, что он заметил транспортное средство, проезжая мимо, и решил забрать его.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.