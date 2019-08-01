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В Рязанской области появился первый кемпинг. Площадку благоустроили на территории туристско-рекреационного кластера «Рязанский», сообщил
Комплекс расположен на дороге, связывающей Рязань с Владимиром и Нижним Новгородом. Он рассчитан на 24 места.
В кемпинге оборудовали парковку, места для караванов и автодомов с водой, электричеством, туалетами и душевыми.
Планируется, что в будущем площадку расширят до 50 мест.
Кроме того, обсуждаются предложения по созданию подобных кемпингов на территории Клепиковского района, а также в туристско-рекреационном кластере «Касимовский».
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.