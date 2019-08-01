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10:32, 1 августа 2019 2 306
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В Рязанской области появился первый кемпинг

В Рязанской области появился первый кемпинг

В Рязанской области появился первый кемпинг. Площадку благоустроили на территории туристско-рекреационного кластера «Рязанский», сообщил сайт регионального правительства.

Комплекс расположен на дороге, связывающей Рязань с Владимиром и Нижним Новгородом. Он рассчитан на 24 места.

В кемпинге оборудовали парковку, места для караванов и автодомов с водой, электричеством, туалетами и душевыми.

Планируется, что в будущем площадку расширят до 50 мест.

Кроме того, обсуждаются предложения по созданию подобных кемпингов на территории Клепиковского района, а также в туристско-рекреационном кластере «Касимовский».


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