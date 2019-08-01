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В Рязанском районе умер рыбак. Об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР.
Трагедия произошла вечером в среду, 31 июля, в деревне Большое Шапово. Известно, что трое мужчин отправились на местный водоем и около берега одному из них стало плохо.
Позже выяснилось, что 52-летний рыбак скончался от остановки сердца. Проводится проверка.
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