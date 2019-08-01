В рязанском «Фотодоме» пройдет фестиваль современного искусства «Параллели»

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В День города, 3 августа, в рязанском «Фотодоме» стартует фестиваль современного искусства «Параллели», посвященный Году театра. Начало в 15:00.
«Зрителям представят оммаж Михаилу Булгакову и его „Театральному роману“. В экспозицию фестиваля вошли тематические фотографии, живописные и графические работы более десяти рязанских авторов, а также дипломные работы — эскизы сценических костюмов — выпускников разных лет Рязанского художественного училища имени Вагнера», — анонсировали организаторы.
Фестивальная программа продлится до 3 сентября. В репертуаре тематические лекции от специалистов в области фотографии, литературоведения, истории, туризма и психологии, а также кинопоказы, творческие встречи, читки, спектакли, театральные постановки и мастер-классы от представителей профессиональных театров Рязанской области, самостоятельных творческих объединений и независимых артистов.
Осмотреть экспозицию «Параллели» в «Фотодоме» можно до 3 сентября ежедневно с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Вход на все арт-события фестиваля свободный, предстоящие мероприятия будут анонсировать в соцсетях «Фотодома».
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