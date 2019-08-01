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В четверг, 1 августа, в Рязани стартовал последний этап акции «Лето без табачного дыма». Об этом сообщил
До 9 августа участники акции могут пройти повторное тестирование в
Кроме того, 1, 6 и 8 августа желающим предлагают посетить мобильную площадку службы медицинской профилактики минздрава в ТРЦ «М5 Молл», где с 13:00 до 17:00 будут работать специалисты кабинетов отказа от курения.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.