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14:49, 1 августа 2019 110
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В Рязани после дезинфекции открыли роддом №2

В Рязани после дезинфекции открыли роддом №2

В Рязани после плановой дезинфекции открыли роддом №2. В июле там провели ремонт и реконструировали палату интенсивной терапии для новорожденных, сообщили в региональном минздраве.

Площадь палаты увеличили до 60 квадратных метров. Она рассчитана на шесть реанимационных мест для новорожденных.

В палате находятся четыре дыхательных аппарата, шесть инкубаторов интенсивной терапии, два открытых реанимационных места, шесть мониторов витальных функций организма, аппарат УЗИ, инфузоматы, лампы фототерапии, в том числе Tosan Intensive Phototherapy, а также установлены три современных рециркулятора воздуха.

Также в роддом закупили 15 детских современных кроваток для новорожденных.

Как отметила главврач Галина Мартынова, в медучреждении продолжат «мероприятия по благоустройству и оснащению».


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