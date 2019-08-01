В Рязани после дезинфекции открыли роддом №2

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В Рязани после плановой дезинфекции открыли роддом №2. В июле там провели ремонт и реконструировали палату интенсивной терапии для новорожденных, сообщили в
Площадь палаты увеличили до 60 квадратных метров. Она рассчитана на шесть реанимационных мест для новорожденных.
В палате находятся четыре дыхательных аппарата, шесть инкубаторов интенсивной терапии, два открытых реанимационных места, шесть мониторов витальных функций организма, аппарат УЗИ, инфузоматы, лампы фототерапии, в том числе Tosan Intensive Phototherapy, а также установлены три современных рециркулятора воздуха.
Также в роддом закупили 15 детских современных кроваток для новорожденных.
Как отметила главврач Галина Мартынова, в медучреждении продолжат «мероприятия по благоустройству и оснащению».
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.