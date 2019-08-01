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В Липецкой области пройдет фестиваль «Свеклушка сахарушка». Об этом сообщил интернет-портал «
Главная площадка мероприятия станет территория около центра культуры села Хмелинец.
Праздник начнется в 14:00 3 августа театрализованным представлением и продлится до 23:00. Весь день проработают торговые ряды, где гости смогут приобрести сладости и сувениры. Для детей организуют городок аттракционов и развлечений.
Участников ждут состязания в разных тематических конкурсах, в том числе театральных, музыкальных, поэтических.
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