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14:26, 1 августа 2019 105
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В Липецкой области пройдет фестиваль «Свеклушка сахарушка»

В Липецкой области пройдет фестиваль «Свеклушка сахарушка»

В Липецкой области пройдет фестиваль «Свеклушка сахарушка». Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа».

Главная площадка мероприятия станет территория около центра культуры села Хмелинец.

Праздник начнется в 14:00 3 августа театрализованным представлением и продлится до 23:00. Весь день проработают торговые ряды, где гости смогут приобрести сладости и сувениры. Для детей организуют городок аттракционов и развлечений.

Участников ждут состязания в разных тематических конкурсах, в том числе театральных, музыкальных, поэтических.


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