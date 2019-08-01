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13:37, 1 августа 2019 728
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В Липецкой области пенсионерку госпитализировали после ДТП

В Липецкой области пенсионерку госпитализировали после ДТП

В Лебедянском районе в селе Куймань пенсионерку госпитализировали после ДТП. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В среду, 31 июля, около 17:00 на улице Липецкой Mitsubishi с 22-летним мужчиной за рулем по предварительным данным не пропустил Hyundai под управлением 65-летнего водителя.

В аварии пострадала 63-летняя пассажирка второй иномарки. Ее доставили в больницу с множественными травмами.


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