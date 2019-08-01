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Фото: Kinopoisk.ru
В четверг, 1 августа, на экране в Кремлевском сквере покажут фильм «В джазе только девушки». Начало в 21:00.
В субботу, 3 августа, на Лыбедском бульваре рязанцы смогут посмотреть комедию «Мы из джаза», начало также в 21:00.
Показы организуют в рамках «Летних дней джаза в Рязани».
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