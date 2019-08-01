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В 2020 году Ковровскому району предоставят субсидию в размере 2,85 миллиона рублей на проект реконструкции автомобильной дороги «Дмитриево — Алачино» протяженностью 3,5 километра. Об этом сообщил
Обновление дороги позволит в дальнейшем обеспечить транспортную доступность села Алачино, не имеющего подъезда с твердым покрытием.
Средства выделят в соответствии с постановлением администрации Владимирской области.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.