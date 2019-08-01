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10:47, 1 августа 2019 851
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В Калуге мужчину осудили за развращение девочки

В Калуге мужчину осудили за развращение девочки

В Калуге мужчину осудили за развращение девочки. Об этом сообщил сайт издательства «КП-Калуга».

Как сообщило издание, приговор 35-летнему жителю Сухиничского района вынесли в конце июля. Мужчину признали виновным в развращении девочки младше 14 лет.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Мужчина был дома вместе с ребенком, выпил и на телефоне показал ей видео интимного характера.

Осужденного отправили в колонию строгого режима на четыре года.


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