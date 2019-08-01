Въезд в Тулу через Красные ворота расширят

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В среду, 31 июля, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел «Час контроля», посвященный вопросам транспортной доступности населенных пунктов и дачных товариществ. Об этом сообщил интернет-портал «
В ходе заседания губернатор обозначил вопрос — въезд в Тулу через Красные ворота. У проезда под железнодорожным путепроводом сильно ограничена пропускная способность.
Алексей Дюмин поручил первому заместителю главы администрации Тулы Владиславу Галкину проработать возможные варианты расширения ворот.
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