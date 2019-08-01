В БСМП засняли лежащую на полу пенсионерку с разбитой головой. Комментарий минздрава

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Ночью в среду, 31 июля, рязанцы увидели пенсионерку с разбитой головой, которая лежала на полу в приемном покое БСМП. Об этом написали в группе «
«Возможно, у старика не было родственников и врачи не стали особо заморачиваться, а тупо плюхнули его на пол. Стыдно, товарищи», — написал автор поста.
В минздраве прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что 72-летнюю женщину доставили в больницу на скорой. Она была пьяна, а врачей вызвали прохожие.
Пенсионерку осмотрели, но от госпитализации она отказалась и попросила разрешения остаться в приемном покое, чтобы прийти в себя.
Отмечается, что администрация БСМП просмотрела камеры и увидела, что женщина пошла в туалет, споткнулась и упала.
«В этот момент за медицинской помощью в приемный покой обратились девушка с молодым человеком, также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые снимали упавшую женщину вместо того, чтобы помочь», — подчеркнули в минздраве.
Там добавили, что медики помогли пенсионерке подняться, а утром, она самостоятельно уехала домой.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.