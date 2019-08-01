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20:33, 1 августа 2019 365
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В БСМП засняли лежащую на полу пенсионерку с разбитой головой. Комментарий минздрава

В БСМП засняли лежащую на полу пенсионерку с разбитой головой. Комментарий минздрава

Ночью в среду, 31 июля, рязанцы увидели пенсионерку с разбитой головой, которая лежала на полу в приемном покое БСМП. Об этом написали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

«Возможно, у старика не было родственников и врачи не стали особо заморачиваться, а тупо плюхнули его на пол. Стыдно, товарищи», — написал автор поста.

В минздраве прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что 72-летнюю женщину доставили в больницу на скорой. Она была пьяна, а врачей вызвали прохожие.

Пенсионерку осмотрели, но от госпитализации она отказалась и попросила разрешения остаться в приемном покое, чтобы прийти в себя.

Отмечается, что администрация БСМП просмотрела камеры и увидела, что женщина пошла в туалет, споткнулась и упала.

«В этот момент за медицинской помощью в приемный покой обратились девушка с молодым человеком, также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые снимали упавшую женщину вместо того, чтобы помочь», — подчеркнули в минздраве.

Там добавили, что медики помогли пенсионерке подняться, а утром, она самостоятельно уехала домой.


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