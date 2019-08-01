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В аварии на трассе «Таврида» погибла восьмилетняя школьница из Липецка. Об этом сообщил интернет-портал «
В аварии пострадали семь человек, из них пять — несовершеннолетние дети. Одна из пострадавших — школьница из Липецка, получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ssangyong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes-Benz. В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.