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13:55, 1 августа 2019 103
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В аварии на трассе «Таврида» погибла восьмилетняя школьница из Липецка

В аварии на трассе «Таврида» погибла восьмилетняя школьница из Липецка

В аварии на трассе «Таврида» погибла восьмилетняя школьница из Липецка. Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа».

В аварии пострадали семь человек, из них пять — несовершеннолетние дети. Одна из пострадавших — школьница из Липецка, получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ssangyong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes-Benz. В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.


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