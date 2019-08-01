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Фото: Pixabay.com
У умирающего на Первомайском проспекте рязанца украли банковскую карту и деньги. Об этом рассказала дочь мужчины в группе «ВКонтакте» «
Пост опубликовали в ночь со среды на четверг, 1 августа. В нем женщина рассказала, что это произошло «около Теле2 на Первомайском проспекте». Возле какой из точек продаж мобильного оператора, не уточняется.
«Мой отец умирал и задыхался, а люди, проходящие мимо, не вызвали даже скорую, но украли карточку и деньги, суммой на семь-восемь тысяч и оставили его умирать. Он умер, а вы, знайте, что карта все равно заблокирована», — написала автор публикации.
Официального подтверждения произошедшего пока нет.
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