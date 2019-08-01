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Страховая компания выплатила полмиллиона рязанке, перешедшей дорогу на «красный». Об этом сообщил
В мае 2017 года женщина пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель «легковушки» пытался остановиться и снизить скорость, но не смог избежать столкновения и сбил рязанку. Она получила тяжелые травмы.
В декабре 2018 года пострадавшая обратилась в «РЕСО-Гарантия», где был застрахован водитель автомобиля, с заявлением о возмещении причиненного ей вреда здоровью.
Ей выплатили возмещение на основании представленных медицинских документов в общей сумме 327 750 рублей.
В феврале 2019 года пострадавшая снова обратилась в страховую компанию с заявлением о доплате возмещения в связи с «имеющимися у нее неизгладимыми повреждениями».
Компания отказалась со ссылкой на то, что факт может быть установлен только судом и для выплаты нет оснований в досудебном порядке.
В феврале 2019 года от рязанки поступила досудебная претензия в СПАО «РЕСО-Гарантия», на которую страховая компания также ответила отказом.
С учетом обстоятельств, установленных в суде, было решено взыскать возмещение в пользу истицы из-за причинения вреда здоровью в результате ДТП, штрафа, судебных расходов на общую сумму 204 тысячи 50 рублей.
Ответчик не согласился с решением и подал жалобу. Суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
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