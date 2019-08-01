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14:25, 1 августа 2019 225
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Страховая компания выплатила полмиллиона рязанке, перешедшей дорогу на «красный»

Страховая компания выплатила полмиллиона рязанке, перешедшей дорогу на «красный»

Страховая компания выплатила полмиллиона рязанке, перешедшей дорогу на «красный». Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

В мае 2017 года женщина пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель «легковушки» пытался остановиться и снизить скорость, но не смог избежать столкновения и сбил рязанку. Она получила тяжелые травмы.

В декабре 2018 года пострадавшая обратилась в «РЕСО-Гарантия», где был застрахован водитель автомобиля, с заявлением о возмещении причиненного ей вреда здоровью.

Ей выплатили возмещение на основании представленных медицинских документов в общей сумме 327 750 рублей.

В феврале 2019 года пострадавшая снова обратилась в страховую компанию с заявлением о доплате возмещения в связи с «имеющимися у нее неизгладимыми повреждениями».

Компания отказалась со ссылкой на то, что факт может быть установлен только судом и для выплаты нет оснований в досудебном порядке.

В феврале 2019 года от рязанки поступила досудебная претензия в СПАО «РЕСО-Гарантия», на которую страховая компания также ответила отказом.

С учетом обстоятельств, установленных в суде, было решено взыскать возмещение в пользу истицы из-за причинения вреда здоровью в результате ДТП, штрафа, судебных расходов на общую сумму 204 тысячи 50 рублей.

Ответчик не согласился с решением и подал жалобу. Суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.


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