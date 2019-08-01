Сроки открытия тамбовской филармонии снова сдвинулись

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Сроки реконструкции тамбовской филармонии снова сдвинулись, теперь уже на неопределенное время. Об этом сообщил интернет-портал «
Как уточняет издание, новый подрядчик должен был сдать объект к июню 2019 года. На сегодня здание готово лишь на 60-70%.
Последний аукцион проходил в июле-августе 2017 года.
Фото из группы «ВКонтакте» «Тамбовконцерт»
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