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15:31, 1 августа 2019 222
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«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет». В настоящее время на площадке доступно более 2,2 тысячи игр от 48 российских и зарубежных издателей.

Как рассказали в пресс-службе компании, проект реализуют в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагают скидки до 90% и специальные условия для абонентов тарифного плана «Игровой».

«Запуск „Игрового Маркета“ расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план „Игровой“. Система основана на партнерстве „Ростелекома“ с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.


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