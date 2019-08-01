«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

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«Ростелеком» запустил «
Как рассказали в пресс-службе компании, проект реализуют в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагают скидки до 90% и специальные условия для абонентов тарифного плана «Игровой».
«Запуск „Игрового Маркета“ расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план „Игровой“. Система основана на партнерстве „Ростелекома“ с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.
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