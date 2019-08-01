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10:29, 1 августа 2019 1 819
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Работникам муромского радиозавода пять месяцев не платили зарплату

Работникам муромского радиозавода пять месяцев не платили зарплату

Работникам муромского радиозавода пять месяцев не платили зарплату. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Деньги сотрудникам не платили с 1 февраля по 14 июня 2019 года. Всего зарплату не получили 412 работников общества.

В ходе следствия генеральный директор полностью признал вину в нарушении трудовых прав граждан и принял меры к погашению ущерба в размере более семи миллионов рублей.

В соответствии с законом каждому потерпевшему также выплачена денежная компенсация за задержку оплаты труда.

28 июня 2019 года подозреваемый с должности генерального директора радиозавода уволен.


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