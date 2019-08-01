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Работникам муромского радиозавода пять месяцев не платили зарплату. Об этом сообщил
Деньги сотрудникам не платили с 1 февраля по 14 июня 2019 года. Всего зарплату не получили 412 работников общества.
В ходе следствия генеральный директор полностью признал вину в нарушении трудовых прав граждан и принял меры к погашению ущерба в размере более семи миллионов рублей.
В соответствии с законом каждому потерпевшему также выплачена денежная компенсация за задержку оплаты труда.
28 июня 2019 года подозреваемый с должности генерального директора радиозавода уволен.
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