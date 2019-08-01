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Пропавшего в Калужской области грибника нашли живым. Об этом сообщил
57-летний мужчина пропал 30 июля в Сухиничском районе. Он ушел в лес за грибами в селе Дабужа Сухиничского района.
Пропавшего нашли вечером 31 июля. Мужчина жив.
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