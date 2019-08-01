Появились фото пожаров в Сибири из космоса

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Роскосмос
За чрезвычайной ситуацией в период с 25 июля по 1 августа следил Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем».
Очаги возгорания зафиксировали в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае, а также наводнения в Дальневосточном федеральном округе, подтопления в Тыве, Пермском крае и Иркутской области.
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Из-за пожаров режим ЧС
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Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.