Полиция проверит информацию об умершем на Первомайском проспекте мужчине, которого обокрали

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Полиция проверит информацию о мужчине, который скончался на Первомайском проспекте. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».
Автор отметил, что мужчина «умирал и задыхался», а прохожие обокрали его.
«Мой отец умирал и задыхался, а люди, проходящие мимо, не вызвали даже скорую, но украли карточку и деньги суммой на 7-8 тысяч и оставили его умирать», — говорится в сообщении. Автор отметил, что мужчина скончался.
По предварительной информации, заявления от родственников погибшего в полицию не поступало.
Сотрудники правоохранительных органов свяжутся с автором сообщения.
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