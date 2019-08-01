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9:57, 1 августа 2019 246
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Ночью на рязанской трассе «Мерседес» сбил пешехода

Ночью на рязанской трассе «Мерседес» сбил пешехода

Фото: УМВД по Рязанской области

В ночь на среду, 31 июля, в Сасовском районе произошло ДТП. Примерно в 1:50 на 399-ом километре трассы М-5 Mercedes-Benz сбил 39-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За рулем иномарки находился 26-летний житель Пензенской области. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

С травмами пострадавшего доставили в больницу.


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