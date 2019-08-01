Ночью на рязанской трассе «Мерседес» сбил пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на среду, 31 июля, в Сасовском районе произошло ДТП. Примерно в 1:50 на 399-ом километре трассы М-5 Mercedes-Benz сбил 39-летнего мужчину, сообщила
За рулем иномарки находился 26-летний житель Пензенской области. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
С травмами пострадавшего доставили в больницу.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.