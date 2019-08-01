На Северной окружной «Тойота» снесла ограждение

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в среду, 31 июля, на Северной окружной произошло ДТП. Примерно в 22:40 около дома №31 по улице Бирюзова Toyota Corolla врезалась в разделительное ограждение, сообщила
За рулем находился 41-летний рязанец. По предварительной информации, он ехал в сторону улицы Интернациональной и не справился с управлением.
С травмами водителя доставили в больницу.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.