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Госавтонадзор проверил рязанские маршрутки на соблюдение правил пассажирских перевозок. Об этом сообщила ГТРК «
Выяснилось, что среди самых распространенных нарушений — отсутствие документов, нарушения путевых листов. По данным Госавтонадзора, в последнее время также участились просроченные огнетушители.
Также сотрудники транспортного надзора проверяют наличие у водителей лицензии, так как с 1 июля любая перевозка людей без лицензии строго запрещена и влечет за собой ответственность.
В этом году во время проверок оштрафовали 200 водителей и 100 перевозчиков.
Общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.