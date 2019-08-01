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13:02, 1 августа 2019 151
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Госавтонадзор проверил рязанские маршрутки

Госавтонадзор проверил рязанские маршрутки

Госавтонадзор проверил рязанские маршрутки на соблюдение правил пассажирских перевозок. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Выяснилось, что среди самых распространенных нарушений — отсутствие документов, нарушения путевых листов. По данным Госавтонадзора, в последнее время также участились просроченные огнетушители.

Также сотрудники транспортного надзора проверяют наличие у водителей лицензии, так как с 1 июля любая перевозка людей без лицензии строго запрещена и влечет за собой ответственность.

В этом году во время проверок оштрафовали 200 водителей и 100 перевозчиков.

Общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.


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