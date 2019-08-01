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19:14, 1 августа 2019 120

Глава марки «Фольксваген» в России Томас Мильц приехал в рязанский дилерский центр «Интеравто» на Московском

Глава марки «Фольксваген» в России Томас Мильц приехал в рязанский дилерский центр «Интеравто» на Московском

Глава марки Volkswagen в России Томас Мильц приехал в рязанский дилерский центр «ИнтерАвто» на Московском. В четверг, 1 августа, он поздравил сотрудников рязанского дилерского центра с пятилетием. В 2018 году «ИнтерАвто» вошел в топ-10 лучших региональных дилеров Volkswagen в России. Томас Мильц отметил положительную динамику работы, отличное качество сервисных услуг.

Так, рязанцу Роману Тютчеву он вручил диплом за 3 место в категории «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания».

Вместе с рязанским руководством центра Томас Мильц обсудил выпуск новых моделей и перспективы развития Volkswagen в регионах и в частности в Рязани.

По его мнению, которое он высказывал уже не раз, Volkswagen признан любимой маркой в массовом сегменте. В подтверждение его слов говорят цифры: в мире продано уже около 30 миллионов Golf, а число проданных в России Touareg превысило 100 000. Рязанцы давно полюбили эту марку: доля рынка в нашем регионе значительно опережает среднероссийскую.

Справка

Томас Мильц назначен на пост руководителя марки Volkswagen в России 2 апреля 2019 года.

Он работает в автомобильной индустрии более 20 лет, занимал ответственные посты в сфере продаж, в частности, в Европе, на Ближнем Востоке и в США.


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