Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:39, 1 августа 2019 1 109
 0    0

Финляндия ужесточила получение визы для россиян

Финляндия ужесточила получение визы для россиян

С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у россиян полный комплект сопроводительных документов о поездке. Об этом сообщило МИД страны.

В данный момент россияне должны предоставлять в посольство заполненную анкету, загранпаспорт, фото, копию внутреннего паспорта, медицинский полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Теперь необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие наличие денег, билеты и подтверждение проживания.

Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы, либо выписки из банка.

Изменения коснутся заявлений, которые подают в визовый отдел консульства или визовые центры, расположенные по всей стране.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 272
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 609
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 171
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:14, 25 июля 2019 11 539
В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов 3
19:22, 22 июля 2019 11 311
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум