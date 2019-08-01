Финляндия ужесточила получение визы для россиян

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С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у россиян полный комплект сопроводительных документов о поездке. Об этом сообщило
В данный момент россияне должны предоставлять в посольство заполненную анкету, загранпаспорт, фото, копию внутреннего паспорта, медицинский полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Теперь необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие наличие денег, билеты и подтверждение проживания.
Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы, либо выписки из банка.
Изменения коснутся заявлений, которые подают в визовый отдел консульства или визовые центры, расположенные по всей стране.
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