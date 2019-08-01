Что известно о самострое на Московском шоссе

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Ситуация вокруг строительства на Московском шоссе в районе заправочного комплекса «Ноев Ковчег» подходит к точке возможного разрешения ситуации, вызывавшей немало вопросов как у жителей города, так и у надзорных органов, и аналитиков в сфере авторынка.
С начала лета этого года редакция RZN.info пристально следит за развитием событий вокруг появления на территории заправки «Ноев ковчег» на Московском шоссе огромного ангара из листового железа. В переписке с официальными органами выяснилось, что стройка ведется без разрешительной документации.
И вот уже 5 августа городская администрация выступит истцом в судебном разбирательстве на предварительном заседании в Арбитражном суде по факту незаконной стройки с требованием снести самострой. А ответчику — ООО «Ноев ковчег» — придется давать официальные показания и отвечать на вопросы.
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