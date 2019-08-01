В Рязани пропал 46-летний мужчина

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В Рязани пропал 46-летний Андрей Кондрашов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с понедельника, 29 июля. Отмечается, что он нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, коротко стриженный, имеются залысины, глаза серо-голубые.
Одежда: светло-коричневые джинсы, синяя с белым воротником и манжетами куртка, майка цвета хаки, серая в полоску с коротким рукавом рубашка, темные кроссовки.
Всех, кому известно о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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