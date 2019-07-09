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Фото: Pixabay.com
Жители Курска отсудили у Минфина более двух миллионов за пропавший клад. Об этом
Супруги нашли в доме стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки. Они добровольно отдали клад в полицию и обратились в суд с иском о компенсации.
Монеты хранили в комнате вещественных доказательств УМВД России по Курску, после чего направили в Гохран России при Минфине. Однако, как отмечается, после вскрытия упаковки с монетами вместо них нашли три гаечных ключа и канцелярский степлер. Возбуждено уголовное дело.
Суд постановил взыскать с Минфина в пользу каждого из супругов по 1 076 142 рубля.
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