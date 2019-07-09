Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:58, 9 июля 2019 69
 0    0

Жители Курска отсудили у Минфина более двух миллионов за пропавший клад

Жители Курска отсудили у Минфина более двух миллионов за пропавший клад

Фото: Pixabay.com

Жители Курска отсудили у Минфина более двух миллионов за пропавший клад. Об этом сообщил сайт Ленинского районного суда.

Супруги нашли в доме стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки. Они добровольно отдали клад в полицию и обратились в суд с иском о компенсации.

Монеты хранили в комнате вещественных доказательств УМВД России по Курску, после чего направили в Гохран России при Минфине. Однако, как отмечается, после вскрытия упаковки с монетами вместо них нашли три гаечных ключа и канцелярский степлер. Возбуждено уголовное дело.

Суд постановил взыскать с Минфина в пользу каждого из супругов по 1 076 142 рубля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 56 178
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 907
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
20:14, 6 июля 2019 21 141
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:20, 3 июля 2019 20 560
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
13:30, 6 июля 2019 19 587
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
Все новости
Форум