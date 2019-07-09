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Фото: Администрация Рязани
За первую неделю июля в Рязани заделали ямы на десяти улицах. Об
Ремонт вели на участках улиц 1-я Безбожная, 2-я Безбожная, Авиационная, Зафабричная, Забайкальская, Керамзавода, Коняева, Семчинская, Малое шоссе, дорога от дома №15 по улице Кальной до дома №25 по улице Быстрецкой.
Площадь ремонта составила 1 192 «квадратов».
С 8 по 14 июля дорожники планируют заделать выбоины на улицах Забайкальской, Рязанской, дороге от дома № 3 до дома №19 корпус 2 по улице Новаторов и другие.
С начала года «ямочный ремонт» проводили на 144 улицах. Его площадь превысила 21 тысячу квадратных метров.
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