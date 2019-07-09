В Тульской области поймали женщину, находившуюся в федеральном розыске

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В Новомосковске Тульской области задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщила
Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили машину, чтобы проверить документы. Во время проверки задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в преступлении по статье 161 УК РФ. Преступление было совершено в городе Моздок (Северная Осетия).
Женщину заключили под стражу. Подозреваемую передадут инициатору розыска.
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