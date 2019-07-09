Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 9 июля 2019 524
 0    0

В тамбовском госпитале отказались выдавать свидетельство о смерти ветерана войны

В тамбовском госпитале отказались выдавать свидетельство о смерти ветерана войны

В субботу, 6 июля, в Тамбове скончался 96-летний участник Великой Отечественной войны и ветеран труда. Его родственники заявили, что областной госпиталь ветеранов вынудил их сделать вскрытие, вопреки их желанию и без наличия следов криминального характера, пишет LifeTambov.ru.

По словам друзей семьи, знакомых с ситуацией, госпиталь сознательно не выдавал справку о смерти без законных оснований.

Как рассказал главврач областного госпиталя ветеранов войн Сергей Мертвищев, направление на вскрытие выписал участковый.

Мертвищев отметил, что сотрудники медучреждения вызвали наряд ППС. На место приехал участковый, который выписал направление на вскрытие.

«Он мог указать, что следов криминала нет, и тем самым позволить нам выдать свидетельство о смерти. На каком основании была выписана справка о вскрытии, мы не знаем, это их собственный регламент», — отметил Мертвищев.

Отмечается, что это не первая подобная ситуация в медучреждении.

Фото taminfo.ru


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 56 553
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 977
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 22 274
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
20:14, 6 июля 2019 21 583
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
13:30, 6 июля 2019 19 674
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
Все новости
Форум