В тамбовском госпитале отказались выдавать свидетельство о смерти ветерана войны

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В субботу, 6 июля, в Тамбове скончался 96-летний участник Великой Отечественной войны и ветеран труда. Его родственники заявили, что областной госпиталь ветеранов вынудил их сделать вскрытие, вопреки их желанию и без наличия следов криминального характера, пишет
По словам друзей семьи, знакомых с ситуацией, госпиталь сознательно не выдавал справку о смерти без законных оснований.
Как рассказал главврач областного госпиталя ветеранов войн Сергей Мертвищев, направление на вскрытие выписал участковый.
Мертвищев отметил, что сотрудники медучреждения вызвали наряд ППС. На место приехал участковый, который выписал направление на вскрытие.
«Он мог указать, что следов криминала нет, и тем самым позволить нам выдать свидетельство о смерти. На каком основании была выписана справка о вскрытии, мы не знаем, это их собственный регламент», — отметил Мертвищев.
Отмечается, что это не первая подобная ситуация в медучреждении.
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