В Тамбове снизят цены на авиабилеты до Москвы и Петербурга

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В Тамбове снизят цены на авиабилеты на направления до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «
Стоимость авиабилета в Москву составит 2500 рублей, а в Санкт-Петербург 4000 рублей.
Известно, что бронировать билеты нужно будет минимум за 45 дней до вылета.
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