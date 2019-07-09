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12:24, 9 июля 2019 296
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В Тамбове снизят цены на авиабилеты до Москвы и Петербурга

В Тамбове снизят цены на авиабилеты до Москвы и Петербурга

В Тамбове снизят цены на авиабилеты на направления до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Блокнот».

Стоимость авиабилета в Москву составит 2500 рублей, а в Санкт-Петербург 4000 рублей.

Известно, что бронировать билеты нужно будет минимум за 45 дней до вылета.


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