Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:01, 9 июля 2019 232
 0    0

В Старой Рязани проведут исторический праздник

В Старой Рязани проведут исторический праздник

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В субботу, 13 июля, в Спасском районе проведут исторический праздник «Старая Рязань». Об этом сообщили на странице области.

Для гостей устроят мастер-классы древнерусских ремесел, ярмарку сувениров и сытный ряд. Организаторы обещают воспроизвести «атмосферу первой столицы Рязанского княжества — города ремесленников и купцов, книжников и зодчих, оружейников и златокузнецов».

Начало в 12:00. Праздник продлится до 17:00.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 57 204
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 060
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 23 751
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
20:14, 6 июля 2019 23 737
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
12:10, 9 июля 2019 23 472
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
Все новости
Форум