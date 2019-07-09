В Старой Рязани проведут исторический праздник

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Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина
В субботу, 13 июля, в Спасском районе проведут исторический праздник «Старая Рязань». Об этом
Для гостей устроят мастер-классы древнерусских ремесел, ярмарку сувениров и сытный ряд. Организаторы обещают воспроизвести «атмосферу первой столицы Рязанского княжества — города ремесленников и купцов, книжников и зодчих, оружейников и златокузнецов».
Начало в 12:00. Праздник продлится до 17:00.
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